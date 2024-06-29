Кто и зачем подталкивает Макрона к вводу войск на Украину

Александр Ростовцев. Французскому президенту Макрону, являющемуся ставленником глобалистов, так не терпится взять реванш на Украине на фоне потери позиций в Африке, что он готов послать военный контингент на берега Днепра, в том случае, если, по его словам, «Путин начнет наступление на Киев и Одессу».