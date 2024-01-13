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CBS: нацгвардия Техаса захватила часть границы США и Мексики

CBS: нацгвардия Техаса захватила часть границы США и Мексики

Global Look Press/White House/via Globallookpress.com Национальная гвардия Техаса взяла под свой контроль участок границы США и Мексики и запретила доступ к нему агентам федеральной пограничной службы, сообщил телеканал CBS.

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Комментарии
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Grandad
О, наши наблюдатели от СВР уже там. НАРЫШКИН МОЛОДЕЦ.
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14 час.

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