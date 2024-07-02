На Тайване задумались о привлечении мигрантов в сферу электроэнергетики

Иностранные рабочие могли бы помочь государственной энергетической компании Тайваня Taipower стабилизировать ситуацию в электросетях, завил министр экономики острова Го Ю-хью 2 июля, сообщил портал Taiwan News.
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