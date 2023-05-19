Насколько удачны попытки изолировать Россию и наказать за сотрудничество с нашей страной в эти дни наглядно показывает форум «Россия — Исламский мир» в Казани! В столице Татарстана собрались самые крупные игроки растущей экономики глобального юга.
Насколько удачны попытки изолировать Россию и наказать за сотрудничество с нашей страной в эти дни наглядно показывает форум «Россия — Исламский мир» в Казани! В столице Татарстана собрались самые крупные игроки растущей экономики глобального юга.
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