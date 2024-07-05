На Кавказе расширяется борьба с никабами – теперь в Карачаево-Черкесии

Стэйси В смысле мамаши пусть задумуются ? И мамаш и выродков за шкирку и в кишлак. Ставят себя выше символа России

лина любимцева Власти по каким-то тайным причинам пасуют перед приезжими радикальными исламистами, поэтому и боятся запрещать никабы. А нашим мусульманам нужно объяснить, КТО носил никабы в прежние времена... Думаю. если узнают, не захотят их носить.