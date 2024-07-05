Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 866 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Да...видать у них бабы страхолюдные, вот они их и хотят спрятать от народа под никабами. Чтобы народ не пугался...На Кавказе расшир...
  • лина любимцева
    Власти по каким-то тайным причинам пасуют перед приезжими радикальными исламистами, поэтому и боятся запрещать никабы...На Кавказе расшир...
  • Катерина
    Володя,  а  кто  такие  "бизнюки"?  Это бизнесмены?  А   разве   твой  пригожий не  был  одним  из  них?  Ты  же  у  ...Мятеж Пригожина н...

На Кавказе расширяется борьба с никабами – теперь в Карачаево-Черкесии

На Кавказе расширяется борьба с никабами – теперь в Карачаево-Черкесии

Политнавигатор Муфтият Карачаево-Черкесии запретил никабы в регионе. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стэйси
В смысле мамаши  пусть задумуются ? И мамаш и выродков за шкирку и в кишлак. Ставят себя выше символа России
Ответить
1 час.
лина любимцева
Власти по каким-то тайным причинам пасуют перед приезжими радикальными исламистами, поэтому и боятся запрещать никабы. А нашим мусульманам нужно объяснить, КТО носил никабы в прежние времена... Думаю. если узнают, не захотят их носить.
Ответить
1 мин.
лл
лина любимцева
Да...видать у них бабы страхолюдные, вот они их и хотят спрятать от народа под никабами. Чтобы народ не пугался...
Ответить
16 сек.

Картина дня

наверх