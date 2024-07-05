Политнавигатор Муфтият Карачаево-Черкесии запретил никабы в регионе. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На Кавказе расширяется борьба с никабами – теперь в Карачаево-Черкесии
Комментарии
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Стэйси
В смысле мамаши пусть задумуются ? И мамаш и выродков за шкирку и в кишлак. Ставят себя выше символа России
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1 час.
лина любимцева
Власти по каким-то тайным причинам пасуют перед приезжими радикальными исламистами, поэтому и боятся запрещать никабы. А нашим мусульманам нужно объяснить, КТО носил никабы в прежние времена... Думаю. если узнают, не захотят их носить.
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1 мин.
лл
лина любимцева
Да...видать у них бабы страхолюдные, вот они их и хотят спрятать от народа под никабами. Чтобы народ не пугался...
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16 сек.
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