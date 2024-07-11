Делаем вентилятор умным или как улучшить микроклимат в ванной комнате с помощью домашней автоматизации

Автор текста: CyberexTech Привет Пикачу! Наверное, многие из вас знают, что одним из ключевых моментов при эксплуатации ванной комнаты является поддержание оптимального микроклимата, так как избыточная влажность создает риск появления плесени на любой пористой поверхности, будь то штукатурка или швы плитки, и создает идеальную среда для роста плесени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии