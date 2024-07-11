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  • Анастасия Гончарова
    явно на виду похмельный синдром душевнобольного из палаты №6...😏Кто знает что это...
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    Профессиональный юмор,это где продают сомнительные остроты ниже пояса,с закадровым смехом?Ржомба

Делаем вентилятор умным или как улучшить микроклимат в ванной комнате с помощью домашней автоматизации

Делаем вентилятор умным или как улучшить микроклимат в ванной комнате с помощью домашней автоматизации

﻿﻿Автор текста: CyberexTech Привет Пикачу! Наверное, многие из вас знают, что одним из ключевых моментов при эксплуатации ванной комнаты является поддержание оптимального микроклимата, так как избыточная влажность создает риск появления плесени на любой пористой поверхности, будь то штукатурка или швы плитки, и создает идеальную среда для роста плесени.

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