Кто в России не работает и как власти собираются это исправить

Российское правительство утвердило новый план борьбы с теневой занятостью на 2025–2027 годы. В его рамках планируется проанализировать, кто именно среди трудоспособных граждан не работает, и разработать меры для их вовлечения в рынок труда.
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