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WSJ: Запад надеялся, что наступление ВСУ вынудит РФ к переговорам на его условиях, но жестоко просчитался

WSJ: Запад надеялся, что наступление ВСУ вынудит РФ к переговорам на его условиях, но жестоко просчитался

Как сообщает газета Wall Street Journal, в США и Европе искренне надеялись на то, что успешное контрнаступление Киева этим летом, принудит Москву сесть за стол переговоров, то есть фактически приведет к ее полной и безоговорочной капитуляции.

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