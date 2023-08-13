WSJ: Запад надеялся, что наступление ВСУ вынудит РФ к переговорам на его условиях, но жестоко просчитался

Как сообщает газета Wall Street Journal, в США и Европе искренне надеялись на то, что успешное контрнаступление Киева этим летом, принудит Москву сесть за стол переговоров, то есть фактически приведет к ее полной и безоговорочной капитуляции.
Как сообщает газета Wall Street Journal, в США и Европе искренне надеялись на то, что успешное контрнаступление Киева этим летом, принудит Москву сесть за стол переговоров, то есть фактически приведет к ее полной и безоговорочной капитуляции.
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