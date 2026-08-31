Один человек погиб, пятеро ранены при атаках ВСУ на Запорожскую область

Один человек погиб, пятеро ранены при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область. Об этом 31 августа сообщил глава региона Евгений Балицкий.
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