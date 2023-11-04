Чичарито покинул «Лос-Анджелес Гэлакси». Экс-форвард «МЮ» провел в МЛС 4 сезона

35-летний форвард покинул клуб МЛС в связи с истечением срока контракта. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» выступал за «Гэлакси» с 2020 года и подпадал под «правило Бекхэма» – его зарплата не учитывалась под потолком зарплат.