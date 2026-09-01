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Царьград

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ДТП в Москве: на проспекте Мира погиб водитель автомобиля

ДТП в Москве: на проспекте Мира погиб водитель автомобиля

На проспекте Мира в Москве произошло столкновение двух автомобилей. Один из водителей скончался за рулем, что впоследствии стало причиной аварии.

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