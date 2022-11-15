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Агентство Киодо: в проекте декларации G20 содержится не только осуждение спецоперации, но и несогласие с санкциями против РФ

Агентство Киодо: в проекте декларации G20 содержится не только осуждение спецоперации, но и несогласие с санкциями против РФ

Агентство Киодо сообщило, что итоговый проект совместной декларации лидеров стран-членов G20 содержит не только осуждение СВО на Украине, но и несогласие ряда стран с антироссийскими санкциями.

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