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МОСИНФОРМ

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НА ВДНХ отметят Международный день оздоровительного цигун

НА ВДНХ отметят Международный день оздоровительного цигун

12 сентября 2026 года на ВДНХ планируют отметить Международный день оздоровительного цигун — это древняя восточная практика, которая направлена на укрепление физического и эмоционального состояния человека.

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