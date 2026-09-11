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Калужские новости

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Тариф на электричество для бизнеса в Калужской области составил 8,4 рубля за кВт/ч

Тариф на электричество для бизнеса в Калужской области составил 8,4 рубля за кВт/ч

Электричество для бизнеса в Калужской области стоит 8,4 рубля за киловатт-час, что почти на 30% больше, чем в 2024 году.

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