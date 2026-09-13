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Татарстан: последняя информация о погибших и пострадавших, семьям предоставят временное жилье

Татарстан: последняя информация о погибших и пострадавших, семьям предоставят временное жилье

По данным на 15 часов а Нижнекамске 14 пострадавших. - Трое из них находятся в больнице — состояние двоих пострадавших тяжелое, у одного — средней тяжести.

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