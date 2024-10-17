Названы причины внезапного визита Пейна в Аргентину перед гибелью

Бывший солист группы One Direction Лиам Пейн, о гибели которого стало известно 17 октября, прилетел в Аргентину, чтобы помириться со своим коллегой Найлом Хораном, заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.
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