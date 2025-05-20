В Роскачестве рассказали про выбор лучшего ультрапастеризованного молока

Роскачество предоставило список производителей ультрапастеризованного молока, отмеченного российским государственным «Знаком качества», и рассказало, как выбрать этот вид молока и почему именно оно получило такое широкое распространение.
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