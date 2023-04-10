Вечерний Новосибирск

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Более 20 млрд Отделение СФР по Новосибирской области направляет на выплаты жителям региона ежемесячно

Более 20 млрд Отделение СФР по Новосибирской области направляет на выплаты жителям региона ежемесячно

— С 1 января было введено новое пособие для семей с детьми – Единое пособие. Как идет переход к новому пособию в нашем регионе? С 1 января 2023 года введено новое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка - Единое пособие.

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