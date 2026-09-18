Ольга Зайцева: Электронный формат делает голосование в Москве удобнее

По данным МГИК, из более чем 1,8 миллиона проголосовавших москвичей 1,7 миллиона сделали это онлайнЭлектронный формат делает голосование в Москве удобнее.
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