Александр Соломонов: «Жоресу Ивановичу хотелось создать непрерывный образовательный процесс»

Советник при ректорате, профессор кафедры микро- и наноэлектроники, Заслуженный профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» доктор физико-математических наук – к 95-летию со дня рождения Нобелевского лауреата Жорес Иванович Алферов по жизни принял несколько важных решений.
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