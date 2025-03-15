Александр Соломонов: «Жоресу Ивановичу хотелось создать непрерывный образовательный процесс»

Советник при ректорате, профессор кафедры микро- и наноэлектроники, Заслуженный профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» доктор физико-математических наук – к 95-летию со дня рождения Нобелевского лауреата Жорес Иванович Алферов по жизни принял несколько важных решений.