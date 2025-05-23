NL: Рубио выступает за введение новых антироссийских санкций, но Трамп против

Госсекретарь США Марко Рубио выступает за принятие законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) о введении новых антироссийских санкций, однако американский президент Дональд Трамп против такого решения.
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