Джа Морэнт близок к возвращению в строй

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт успешно восстанавливается после повреждения правого колена. «Гризлис» хотят, чтобы Морэнт принял участие в минимум одном матче до завершения регулярного чемпионата.

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