Брутальные внедорожники от 1,5 млн рублей – 6 лучших вариантов

ЧТО ИЩЕМ? Полноприводный пикап-иномарку (double cab) Возраст: 6–8 лет Пробег: до 200 тысяч км Цена: 1,5–3 млн рублей Длина 5295 мм, клиренс 225 мм, грузоподъемность 975 кгIsuzu D‑Max IIПродавали с 2017 года.