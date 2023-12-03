Изучив этот простой метод, я пристрастился: популярный десерт османской кухни

Пахлава – восточный десерт из слоёного теста, который стал очень популярным и в нашей стране. Однако найти в магазинах действительно хорошую пахлаву может быть непросто, а качественный десерт в фирменных магазинах стоит баснословных денег.
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