Иран предостерегает США и союзников от «неразумного» ядерного решения

Официальные лица Ирана раскритиковали Соединенные Штаты и их союзников за успешное голосование по осуждению Ирана через Орган ООН по атомной безопасности в связи с активизацией ядерной деятельности Исламской Республики.
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