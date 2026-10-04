Акраминия: Иран из-за конфликта с США принял решение увеличить дальность ракет

Вооруженные силы (ВС) Ирана из-за конфликта с США приняли решение увеличить дальность ракет. Об этом заявил официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия, передает Fars.
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