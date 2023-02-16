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Власти одобрили сделку по продаже трех производств IKEA в России

Власти одобрили сделку по продаже трех производств IKEA в России

Покупателем заводов IKEA в России станут «Слотекс» и «Лузалес»<strong>Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России.

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