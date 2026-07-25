Трамп прибыл на отложенный из-за покушения прием ассоциации журналистов

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Сотни людей пришли в пятницу вечером к отелю The Waldorf Astoria в центре Вашингтона, куда президент США Дональд Трамп прибыл для участия в приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме.