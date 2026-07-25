НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

1 подписчик

Трамп прибыл на отложенный из-за покушения прием ассоциации журналистов

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Сотни людей пришли в пятницу вечером к отелю The Waldorf Astoria в центре Вашингтона, куда президент США Дональд Трамп прибыл для участия в приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии