Intel к Новому году уволит сотни сотрудников в Калифорнии

Калифорнийское законодательство требует от компаний заблаговременно уведомлять власти о предстоящих сокращениях персонала, и это позволило ресурсу The Register получить официальное подтверждение намерений Intel уволить к 31 декабря в общей сложности 311 человек, работающих на территории штата.