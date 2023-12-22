Intel к Новому году уволит сотни сотрудников в Калифорнии

Калифорнийское законодательство требует от компаний заблаговременно уведомлять власти о предстоящих сокращениях персонала, и это позволило ресурсу The Register получить официальное подтверждение намерений Intel уволить к 31 декабря в общей сложности 311 человек, работающих на территории штата.
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