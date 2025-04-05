Россиянин Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. За 1486 матчей он забил 894 шайбы (Гретцки для этого понадобилось на 1 матч больше).
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Россиянин Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. За 1486 матчей он забил 894 шайбы (Гретцки для этого понадобилось на 1 матч больше).
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