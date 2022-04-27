Ничушкин набрал 1+1 с «Сент-Луисом» и стал 1-й звездой матча. У него 25+27 в 61 игре

Валерий Ничушкин набрал 1+1 с «Сент-Луисом» и стал 1-й звездой матча. Форвард «Колорадо» помог своей команде одержать победу над «Блюз» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

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