Ничушкин набрал 1+1 с «Сент-Луисом» и стал 1-й звездой матча. У него 25+27 в 61 игре

Валерий Ничушкин набрал 1+1 с «Сент-Луисом» и стал 1-й звездой матча. Форвард «Колорадо» помог своей команде одержать победу над «Блюз» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
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