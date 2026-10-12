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This AI Reconstructs What You’re Looking at From a Brain Scan

This AI Reconstructs What You’re Looking at From a Brain Scan

The technology could one day decode dreams—or reveal our most private thoughts. Brain scans contain clues about what someone is looking at, but turning those signals back into recognizable images is difficult.

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