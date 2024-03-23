❗️ В результате теракта в подмосковном «Крокус сити холле» пострадал 121 человек Из них госпитализировано 107, сообщает Минздрав Подмосковья.
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❗️ В результате теракта в подмосковном «Крокус сити холле» пострадал 121 человек Из них госпитализировано 107, сообщает Минздрав Подмосковья.