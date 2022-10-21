Прокуратура провела проверку по факту аварийного дерева, сломавшего забор туляку

Прокуратура Ленинского района Тулы на основании обращения гражданина о нахождении на прилегающей к его дому территории аварийного дерева, представляющего опасность для жизни и здоровья граждан, провела проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Ленинского района Тулы на основании обращения гражданина о нахождении на прилегающей к его дому территории аварийного дерева, представляющего опасность для жизни и здоровья граждан, провела проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
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