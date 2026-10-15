В России действует принцип «разрешено все, что не запрещено». Об этом 15 октября заявил российский лидер Владимир Путин на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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В России делается даже то что не разрешено.