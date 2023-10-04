Пушков сообщил, что в США будет нарастать раскол по вопросу Украины

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале отставку спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, заявив, что в преддверии выборов президента страны в Штатах разногласия о помощи Киеву будут лишь усиливаться.