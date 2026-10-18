Российский блогер Иван Золо (Иван Золочевский) был задержан в Донецке во время своего выступления. Об этом РЕН ТВ сообщили представители клуба «Террикон», где проводилось мероприятие.
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