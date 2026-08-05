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S&P подтвердило рейтинг TeraWulf на уровне BB-

S&P подтвердило рейтинг TeraWulf на уровне BB-

S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг TeraWulf на уровне «BB-», однако изменило прогноз с «позитивного» на «стабильный» после объявления о заключении 20-летнего соглашения с Anthropic.

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