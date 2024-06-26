Сегодня 502 прочитали Вчера, разбирая провал США в области космонавтики и посланный на орбиту неисправный корабль, я сам того не желая коснулся важного вопроса.
Над Россией долго смеялись, пока мы заправляли двигатели. Теперь, правда, не смешно.
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Владимир Грачев
Очень хорошая статья, кроме этого момента. "В XX веке мы действительно опоздали на поезд нормального развития и все из-за переворота 1917 года, но теперь исправляемся." Считаю, что если бы не было Великой Октябрьской Социалистической Революции, то и России могло бы не быть. Автор не оценивает роль и патриотизм советского народ, который под руководством ВКП (б), возглавляемой Сталиным И.В., смог несколько раз совершить невероятное по восстановлению дважды народного хозяйства страны, добился ПОБЕДЫ В Великой Отечественной войне против нацисткой Германией и примкнувшим к ней Западом, создал первую в мире АЭС, атомный ледокол и т.д. и т.п. У современной России был очень солидный фундамент, созданный созданный советским народом, который не успели разворовать "либералы - демократы", поэтому приуменьшать заслуги СССР в корне неправильно, тем более, что этим и занимается Запад.
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