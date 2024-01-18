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Закон, порядок, государство

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Зевсами, Династиями и Элладами называли новорожденных приморцев в 2023 году

Зевсами, Династиями и Элладами называли новорожденных приморцев в 2023 году

Самые редкие и самые популярные имена для новорожденных в 2023 году озвучили в Приморье. Информацией поделились специалисты краевого департамента ЗАГС, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство региона.

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