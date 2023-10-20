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Пассажиры экстренно севшего в Новосибирске лайнера вылетели в Томск

Пассажиров самолета авиакомпании S7, который выполнял рейс Москва – Томск и экстренно приземлился в Новосибирске, отправили резервным бортом в Томск, сообщила пресс-служба новосибирского аэропорта Толмачево.

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