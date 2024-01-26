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Свежее! Сложности «войны дронов» в Крынках, охота на Бабу ягу под Вербовым, огнеметы в тоннелях у Белогоровки

Свежее! Сложности «войны дронов» в Крынках, охота на Бабу ягу под Вербовым, огнеметы в тоннелях у Белогоровки

Херсонское направление: у Крынок по-прежнему идет «война дронов». Есть информация, что российские подразделения сбили (подавили) один украинский беспилотник самолетного типа, 12 FPV-дронов, три Бабы яги.

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