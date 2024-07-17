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Движение транспорта в районе спорткомплекса «Лужники» временно закроют 20 июля

Движение транспорта в районе спорткомплекса «Лужники» временно закроют 20 июля

Движение транспорта в районе спорткомплекса «Лужники» временно закроют в субботу, 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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