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Закон, порядок, государство

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Перед судом предстанет жительница Владимирской области, пытавшаяся дать взятку инспектору ДПС

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Гусь-Хрустальный», находившиеся на маршруте патрулирования в районном центре, остановили автомобиль «Лада», которым управляла 28-летняя местная жительница.

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