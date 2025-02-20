Нетаньяху поручил ЦАХАЛ провести операцию на Западном берегу после серии взрывов

Тель-Авив, Израиль, 21 февраля, 2025, 02:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение командованию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провести контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан после прогремевших вечером 20 февраля взрывов в автобусах на парковках в Бат-Ям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии