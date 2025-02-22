🪖 «Барс-Крым» проводят учения в Бахчисарайском и Сакском районах Формат учений предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10:00 до 15:00.
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🪖 «Барс-Крым» проводят учения в Бахчисарайском и Сакском районах Формат учений предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10:00 до 15:00.