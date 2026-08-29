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Иркутск Сегодня

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В Мегете строят физкультурно-оздоровительный комплекс за 343 млн рублей

В посёлке Мегет Ангарского городского округа в июле стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

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