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Закон, порядок, государство

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На военной базе ЮВО в Армении для школьников и юнармейцев организовали спортивный праздник

На военной базе ЮВО в Армении для школьников и юнармейцев организовали спортивный праздник

По результатам всех соревнований команда-победитель получила призы с символикой Министерства обороны Российской Федерации, а для всех участников и болельщиков развернута полевая кухня и накрыт сладкий стол.

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