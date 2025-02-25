В Перу сообщили о 287 погибших в результате убийств за 51 день

Уровень смертности в результате убийств в Перу продолжает расти, страна потеряла 287 граждан от рук убийц всего за 51 день в 2025 году, согласно национальной компьютерной системе регистрации смертей (Sinadef).
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