В Поморье планируют поддерживать семьи, отметившие золотой юбилей

Об этом глава региона Александр Цыбульский сообщил на открытии Года семьи в Архангельской области на обновлённой сцене Дворца детского и юношеского творчества— Мы приняли решение разработать и детализировать предложение о предоставлении единовременных выплат семейным парам, чей союз продержался 50 и более лет.